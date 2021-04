NAC-trainer Steijn heeft geleerd van thuisduel met Roda JC: ‘Een speelwijze gevonden om dat beter te doen’

videoMet nog vijf wedstrijden te gaan NAC jaagt nog altijd op plek twee, vrijdag wacht de belangrijke uitwedstrijd tegen Roda JC. Thuis hadden de Bredanaars het lastig en eindigde het duel in een gelijkspel. Trainer Maurice Steijn heeft zijn lessen getrokken uit die eerdere wedstrijd, maar laat weinig los over zijn plannen.

,,We hebben de beelden bekeken en het is duidelijk waar het fout gaat. We hadden geen grip op Roda JC, hadden moeite met het vele bewegen van die ploeg, maar waren zelf aan de bal ook heel slordig. Ik denk - daarin blijf ik volharden - dat je onder die druk uit komt en zelf druk kunt zetten als je sterk aan de bal bent. Daarin kunnen wij winst behalen, in zelf beter worden in voetballen”, aldus de trainer.

Lees ook PREMIUM Coronavirus treft NAC in het hart: doelman Olij en drie medespelers positief getest

Hoe hij beter grip wil krijgen op Roda, wil hij niet zeggen. ,,We hebben een speelwijze gevonden om dat beter te doen. Daar ga ik nog niks over loslaten.” Duidelijk is wel dat hij vier spelers moet missen vanwege corona: doelman Nick Olij, linksback Michaël Maria en de reservespelers Chiel Kramer en Anouar Kali.

Formatie

Overweegt Steijn te wisselen van formatie? In de tweede helft tegen Go Ahead Eagles speelde NAC bijvoorbeeld met drie man achterin en met twee spitsen. ,,Ik ben van nature een 4-3-3-man, alleen je kunt daar wel mee spelen. Je kunt kijken: waar liggen je krachten, welke spelers hebben de vorm, welke spelers zijn belangrijk voor de balans? Daarin kun je variëren, dat doen we het hele jaar door. Ik sluit niet uit dat we dat de laatste vijf wedstrijden doen, ook in fases van wedstrijden. Je komt achter: je moet wat doen. Je komt voor: je moet wat doen. Maar in de basis zal het redelijk hetzelfde zijn.”

Hendriks

Achterin maakte Moïse Adiléhou afgelopen vrijdag een prima indruk, zo vond Steijn ook. Of hij hem laat staan wilde hij nog niet zeggen. Een andere mogelijkheid is dat Ramon Hendriks uitwijkt naar de linksbackpositie. ,,Dat kan hij goed bespelen. Maar ik vind ook dat Jethro (Mashart) het goed heeft gedaan. Daarin moet ik een keuze maken.”

Het vertrouwen in een goede afloop is er. ,,Ik kijk niet naar de concurrenten, alleen naar mijn eigen ploeg. Ik heb het idee dat we minimaal vier keer moeten winnen om kans te maken. Maar als De Graafschap geen misstappen begaat, ben je veroordeeld tot nacompetitie. Die laatste vijf wedstrijden moeten ook in het teken daarvan staan, want als we het niet redden moeten we drie dagen na de wedstrijd tegen Cambuur al klaarstaan voor de play-offs.”

Bekijk hier het hele interview: