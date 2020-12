NAC-trainer Steijn heeft geen dubbele agenda: ‘Wissel was niet om hem te vernederen’

De wissel van Sydney van Hooijdonk in Deventer vorige week vrijdag, hield de gemoederen flink bezig in Breda. ,,Achteraf kan je erover discussiëren of het slim is om hem in de 89ste minuut in te brengen. Het geeft namelijk een hoop tumult. Wat ik vooral vervelend vind, zijn de insinuaties. Tegen Sydney heb ik gezegd: ‘Wat iedereen ook vindt, die wissel was niet om jou te vernederen.’ Het had voor mij niks om handen, het was een beetje ongelukkig. Met Sydney heb ik er deze week over gesproken. Shake hands en we gaan weer door.”