NAC-trainer Steijn gematigd positief na 6-1-zege: ‘Bij vlagen aardig gevoetbald, maar niet over alles tevreden’

Jong AZ had in de eerste helft ruim zestig procent balbezit. Voor de camera van FOX Sport was Steijn kritisch: ,,Bij vlagen hebben we aardig gevoetbald, maar ik ben niet over alles tevreden, zeker het begin niet. In het druk zetten, gaven kreeg AZ veel te veel vrijheid in de opbouw. We waren heel slordig aan de bal. Als we de bal veroverden waren we ‘m gelijk weer kwijt. Dat zijn essentiële dingen. De tweede helft was behoorlijk.”