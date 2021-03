NAC-trainer Steijn duidelijk over Seuntjens: ‘Wij willen hem graag naar Breda halen’

‘Lokhoff per 1 april technisch directeur van NAC’

15 februari Een bijzondere gast vrijdag op de tribune bij NAC - FC Eindhoven (2-1). In een leeg en ijzig koud Rat Verlegh Stadion werden de verrichtingen van de Parel van het Zuiden gadegeslagen door niemand minder dan Ton Lokhoff met aan zijn zijde Mattijs Manders. Ingewijden stellen dat een kwestie van tijd is voordat Lokhoff in dienst treedt als technisch directeur van NAC.