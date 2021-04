NAC-trainer Steijn: ‘Dat we niet met ons hart spelen, daar ben ik het meest teleurgesteld over’

videoTrainer Maurice Steijn had er flink de pee in na de nederlaag van NAC tegen Go Ahead Eagles. ,,Het is een stukje intrinsieke motivatie”, was zijn harde oordeel. ,,Je speelt voor promotie...”, leek hij er weinig van te snappen.

,,Dat we niet met ons hart spelen, geen lef tonen, daar ben ik het meest teleurgesteld over. Go Ahead Eagles heeft vanaf de eerste seconde het initiatief genomen. Ze spelen de bal in, bewegen door. Daar hameren wij ook op, op de trainingen. Maar het moet gebeuren als die fluit gaat”, klonk het kritisch uit de mond van de verliezend trainer.

Dat zijn ploeg al twee wedstrijden op rij - ook tegen Jong Ajax was het zeer matig - niet in de buurt komen van een resultaat, baart hem zorgen. ,,Het hele seizoen is het al niet vlekkeloos, we weten dat we moeizaam aan voetballen toe komen. Daarom proberen we een systeem te bedenken om Go Ahead Eagles te ontregelen, in onze kracht te komen en aan voetballen toe te komen. Maar het zit er vanaf de eerste seconde niet in.”

Intrinsieke motivatie

Wat is dat dan? ,,De tactiek is het niet, die is niet zo nieuw, niet zo spannend. Het is een stukje intrinsieke motivatie. Je speelt voor promotie. Je bereidt je ploeg voor, maar op gegeven moment moet je het ook loslaten. Dan moet je hopen dat je ploeg het oppakt. Dat is niet gebeurd”, vertelde Steijn.

Plek twee raakt zo steeds verder uit zicht. ,,Het wordt moeilijk, je staat weer een paar punten achter. Maar we hebben voor hetere vuren gestaan. We geven niet op. We hebben een ploeg die mentaal sterk is, als je kijkt naar hoe we na corona zijn teruggekomen en hoe we de achterstand van 12 punten hebben verkleind. Vaak, als het er op aan komt, doen we het. Alleen vandaag niet. Vrijdag een nieuwe kans.”

Bekijk hier het hele interview: