NAC-trainer Steijn: ‘Clubrecord zou schitterend zijn, maar ik ga liever de boeken in met promotie’

videoNAC-trainer Maurice Steijn wil er voor zorgen dat iedereen met beide beentjes op de grond blijft ondanks de zeven opeenvolgende zeges van zijn ploeg. Hij vindt dat het spel vrijdagavond tegen FC Volendam beter moet dan tegen Helmond Sport het geval was. ,,Hopelijk was dat een incident, want we waren op de goede weg.”

Kritisch was hij op het spel van zijn ploeg, vorige week vrijdag tegen Helmond Sport. ,,Je moet oppassen dat je niet naast je schoenen gaat lopen als je veel credits krijgt. Dat vond ik bij ons het geval in de eerste helft. Dat moet een incident zijn, dat hoop ik en daar ga ik van uit.”

Maar hoe belangrijk is dat spel als er toch steeds drie punten gepakt worden? ,,Je wil goed spel combineren met winst. FC Volendam (vrijdagavond de tegenstander, red.) is een ploeg die goed kan voetballen, met allemaal vaardige spelers, waarbij alles gericht is op verzorgd voetbal. Dat willen wij ook, maar je ziet dat dat niet altijd lukt. Soms is het moeilijk om daar onderuit te voetballen, daarin moeten we ons verbeteren. Maar uiteindelijk gaat het om de punten.”

Fiorini of Jansen

Met een fitte groep reist hij af naar het vissersdorp. Steijn moet dus keuzes maken. Tussen Lewis Fiorini (basisspeler tegen Helmond) en Anco Jansen (invaller in de rust), bijvoorbeeld. ,,Ik ben er wel uit. Het scheelt elkaar niet zo veel. We hebben zeven keer op rij gewonnen, dat hebben we met beide spelers gedaan. We kijken naar wie de vorm heeft en naar wat we nodig hebben tegen welke tegenstander.”

Wie van de twee er speelt, wilde hij nog niet verklappen. ,,Fiorini kan iets meer in de controle spelen, Jansen is meer een echte aanvallende middenvelder die ook aan de buitenkant kan spelen. Allebei zijn de vaardig aan de bal. Anco is meer ervaren, Lewis speelt onbevangen. Het verschil is niet groot en ze kunnen elkaar goed afwisselen.”

Clubrecord

Steijn verwacht een open wedstrijd. ,,Voetballend moeten we mee kunnen, dat hebben we met name vorige wedstrijd laten liggen. De wedstrijd tegen Jong AZ biedt daarentegen meer hoop, daar moeten we ons aan vasthouden.” Bij winst vestigt NAC een clubrecord: nog nooit eerder won de ploeg acht wedstrijden op rij in de eerste divisie. ,,Dat zou schitterend zijn, dan kom je in de boeken. Maar ik kom liever in de boeken met promotie naar de eredivisie.”

Bekijk hier het hele interview met Steijn in aanloop naar FC Volendam - NAC: