NAC-trainer Steijn: ‘Blij dat we ons gerevancheerd hebben na slecht paasweekend’

videoMaurice Steijn was opgelucht dat NAC na twee flinke klappen - gelijk tegen Jong Ajax en verlies tegen Go Ahead Eagles - weer wist te winnen. ,,Over delen van de wedstrijd ben ik tevreden, maar ik ben kritisch op de manier waarop we terugvallen in de tweede helft.”

NAC moest zien op te krabbelen na wat Steijn een ‘super slecht paasweekend’ noemde. ,,Eerst probeer je de kopjes leeg te maken. Iedereen was heel erg down, ik ook. Na de zege op De Graafschap geef je het in het paasweekend helemaal weg. Met name over de manier waarop was ik heel teleurgesteld. De spelers hebben onderling gezeten en elkaar de waarheid verteld. Daarna ga je kijken hoe het anders kan en daar ga je mee aan de slag. Positief blijven en vooruit voetballen, dat was deze week de insteek.”

De strijd en de passie waar hij zo op hamerde, heeft hij die tegen Jong Utrecht gezien? ,,In een gedeelte van de tweede helft niet. Zeker tegen tien man waren we aan het zoeken. Wat zij (Utrecht) deden, was niet zo spannend, maar dan moet je vooruit verdedigen. Ik zag vaak achterin vier man tegen één spits. Iedere afvallende bal was voor Utrecht.” Dus greep Steijn in met wat aanvallende wissels. Hij bracht Azarkan, Van Hooijdonk, Immers en later nog Jansen. ,,Ik wilde meer voetbal brengen van achteruit.”

Meer goals

,,Na de 2-1 zijn we niet meer in de problemen geweest (...) Jammer voor het publiek thuis voor de buis, waarvoor we bewust om 18.00 uur zijn begonnen (zodat de wedstrijd kon worden uitgezonden, red.), dat we niet wat meer doelpunten hebben gemaakt. Er waren zeker mogelijkheden, met name in de eindfase. Maar ik ben blij dat we ons gerevancheerd hebben na het heel slechte paasweekend”, aldus Steijn.

Over de strijd om plek twee: ,,Ook al winnen we zelf, dan nog ben je afhankelijk van je concurrenten. Het is lekker dat je daarom het weekend begint met een overwinning. Het vertrouwen in een goede afloop is er steeds geweest, ondanks de dreun in het paasweekend. Vandaag zijn we opgekrabbeld en ik heb er nog steeds alle vertrouwen in.”

Bekijk hier het hele interview met Maurice Steijn: