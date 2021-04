NAC-trainer Steijn alsnog vijf dagen in quarantaine na ontstane ophef: ‘Het was een slecht besluit’

video NAC-trai­ner Steijn: ‘Blij dat we ons gerevan­cheerd hebben na slecht paasweek­end’

9 april Maurice Steijn was opgelucht dat NAC na twee flinke klappen - gelijk tegen Jong Ajax en verlies tegen Go Ahead Eagles - weer wist te winnen. ,,Over delen van de wedstrijd ben ik tevreden, maar ik ben kritisch op de manier waarop we terugvallen in de tweede helft.”