NAC-trainer Ruud Brood: ‘Ik neem verantwoorde risico's’

Ondanks de zwaarbevochten 2-1 zege op Excelsior was er ook kritiek op uw wisselbeleid. Het verwijt: onnodig veel risico’s met onder meer middenvelder Arno Verschueren tijdens het laatste halfuur in het hart van de verdediging. Wat vindt u van die kritiek?

,,Dat vond ik een verantwoord risico, daar was ik niet bang voor. Verschueren is een paar jaar verder en stabieler geworden: in verdedigend opzicht en in zijn passing, voor mij was het geen probleem om hem als centrale verdediger in te zetten. Ik ben helemaal niet bang met hem in de een-tegen-een. Aangezien ik Riera wat minder vond in zijn handelingssnelheid en tempo, hebben we gekozen om Verschueren naar achteren te halen en Boussaid op het middenveld in te brengen.”