NAC-trainer Mitchell van der Gaag: ‘Logisch dat we tegen PEC met dezelfde elf beginnen’

,,We hebben tegen Vitesse als team een prima resultaat behaald. De manier waarop we dat deden was ook prima. Alleen het uitvallen van Fabian was een domper", zo kijkt Van der Gaag terug op de zege die NAC van de laatste plaats heeft verlost. Tegen het twee plekken en drie punten hoger staande PEC Zwolle kan een volgende stap gemaakt worden.

In de nabespreking liet de trainer ook weten dat het handhaven van het winnende team bij NAC ook weer niet als vanzelfsprekend mag worden gezien. ,,Omdat we iedere keer na een goed resultaat in de wedstrijd erop op momenten niet thuis gaven. Natuurlijk was het prima wat we tegen Vitesse hebben laten zien, maar daarmee lossen we nog niks op. Daarvoor zullen we een reeks moeten neerzetten. En dat doe je door te brengen wat we de eerder deden tegen PSV, Heracles en Vitesse.”