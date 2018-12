NAC-trainer Mitchell van der Gaag blikt vooruit op laatste duel van 2018: ‘We kijken weer naar boven’

,,Mounir deed het goed, zeker omdat het lastig is als je op het laatste moment pas hoort dat je moet spelen. Gianluca deed het in de weken daarvoor ook goed, met hem in de basis wonnen we van Vitesse. Waar leg je dan de grens?”, hield Van der Gaag zijn kaarten nog enigszins tegen de borst. Verder houdt hij vast aan zijn formatie.

Er is na de overwinning op Vitesse en de remise tegen PEC ook weinig reden tot wisselen. ,,De stijgende lijn is ingezet, die moeten we doortrekken naar Heerenveen”, stelt Van der Gaag. Hij waakt voor te veel euforie, ook al omdat NAC eerder dit seizoen ook al eens ‘langzaam opkrabbelde’, maar het uit bij FC Emmen weer verprutste. ,,Dat is hard aangekomen, daarna zijn we toch weer opgestaan. We kunnen nu ook weer naar boven kijken.”