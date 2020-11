NAC-trainer Maurice Steijn dubt over juiste strijdwijze voor zijn team

NAC ziet De Graafschap uitlopen na kansloze nederlaag

11 november NAC moet een pas op de plaats maken in de strijd om de directe promotieplaatsen. In de topper met De Graafschap kon de Bredase ploeg nooit een vuist maken. In Doetinchem werd het 1-0 voor thuisploeg, die daardoor het gat vergroot tot vier punten.