NAC-trainer kijkt verder dan de drie punten: ‘TOP Oss was agressiever en feller, dat kan absoluut niet in dit stadion’

De NAC-trainer knikt instemmend bij de opmerking dat de keepers het verschil hebben gemaakt. ,,Hij doet waarvoor we hem op doel hebben gezet. Het is bevredigend dat je daar op kunt rekenen.” Zonder te overdrijven is NAC-doelman Roy Kortsmit, vrijdag doorslaggevend met drie schitterende reddingen, een klasbak. ,,Absoluut. Daar zijn we gewoon tevreden over. Er is alleen maar een compliment op zijn plaats.”