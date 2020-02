NAC-trainer Hyballa na teleurstellend debuut: ‘Ik ben geen tovenaar’

Hij zag een hoop verbeterpunten: ,,De gegenpressing was goed: we hebben veel tweede en derde ballen gewonnen. Maar dan werden er niet de goede keuzes gemaakt in de omschakeling naar de aanval. Aan de bal was het niet goed. We hadden meer aan de zijkant moeten blijven, nu zijn we te vroeg ‘naar binnen’ gegaan. En de laatste ballen waren niet goed.”

Ook over de situatie bij de tegengoal was hij niet te spreken. ,,We hadden afspraken bij corners, in defensief opzicht. Twee spelers verlieten hun zone, dat was het probleem. Er moet veel meer speeldiscipline in komen, dat is er nog niet, daar was ik een beetje door verrast. Als er een afspraak is gemaakt, moet je je daar aan houden.”