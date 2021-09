NAC-trainer De Graaf zwaar teleurgesteld in zijn ploeg: ‘Het leek wel pupillenvoetbal’

,,Van tevoren spreken we met elkaar af wat we willen zien in balbezit en in balverlies. Als je dan ziet hoe we de eerste helft spelen...", klinkt het zwaar teleurgesteld uit de mond van de trainer. ,,Duelkracht, beleving, initiatief: het is gewoon veel te weinig. We worden op alle fronten afgetroefd door Eindhoven.” Het is gissen naar de oorzaak. ,,Wat het dan is: is het druk, zijn ze onzeker als een bal een keer niet aankomt? Daar moeten we snel achter zien te komen. De hele trainingsweek vliegen de vonken ervan af. We werken keihard. Maar als ik dan nu de eerste helft bekijk, weet ik niet wat ik zie”, is hij kritisch.