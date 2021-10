NAC-trainer De Graaf: ‘Zonde dat het verschil tussen eerste en tweede helft weer zo groot is’

videoNiet voor de eerste keer zag Edwin de Graaf zijn ploeg een veel betere tweede dan eerste helft op de mat leggen. De NAC-trainer baalde na de nederlaag tegen FC Volendam: ,,Je wil gewoon dat we het langer in de wedstrijd kunnen brengen.”

,,Op basis van de tweede helft vind ik dat we minimaal een punt verdiend hadden”, vond de trainer na de 1-0-nederlaag bij koploper Volendam. ,,Verdedigend vond ik ons de eerste helft redelijk staan, op één moment na dat gelijk door Volendam wordt afgestraft. Maar in de tweede helft zie je dat je ook aan het voetballen komt, dat vond ik voor rust te mager.”

,,We konden druk houden op Volendam, hadden variatie in het aanvalsspel en kwamen tot kansen. Volendam zette ons in de eerste helft vrij snel vast en dan kozen we voor de lange bal op Ralf (Seuntjens). Achter hem was te weinig beweging. Je moet ook eens wat anders proberen, andere variaties erin gooien. In de tweede helft konden we dat wel opbrengen en dan zie je dat je ook een ploeg als Volendam terug kunt dringen, je wil op kunt leggen, maar je moet jezelf wel belonen”, vatte De Graaf samen.

Net als tegen De Graafschap en Roda JC was er na rust een beter NAC te zien. ,,Dat is natuurlijk iets dat ik wel besproken heb: het is zonde dat het verschil weer zo groot is. Je wil gewoon dat we het langer gaan brengen. Het zit 'm vooral in initiatief nemen, bewegen zonder bal, dieptes kiezen. Ook de wissels voegden wat toe, ze brachten allemaal iets, maar uiteindelijk maak je het niet af.”

De afgekeurde goal noemde De Graaf ‘een cruciaal moment’. ,,We kwamen er steeds lekkerder in, de scheidsrechter keurt de goal af, ik heb het net teruggekeken: volgens mij is het heel licht en tast de keeper mis. Misschien bekijk ik het met een NAC-hart. Zulke duels heb ik meerdere keren gezien in het veld en dan laat hij (Bas Nijhuis) wel doorspelen. Dat maakt het extra zuur.”