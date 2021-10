NAC-trainer De Graaf ziet genoeg verbeterpunten: ‘Aan de bal moeten we meer initiatief nemen’

Gematigd tevreden was de trainer over de eerste helft. ,,In de beginfase hadden we het redelijk voor elkaar. We kwamen vanuit de omschakeling tot wat kansen, dat was prima. Verdedigend stond het ook redelijk tot goed. Zij (Jong AZ) hadden de bal, we gaven ze het initiatief, maar zonder grote kansen weg te geven.” Met de tweede helft was hij minder content. ,,We kwamen er niet meer uit, het was echt alleen maar verdedigen. Maar dan ben ik wel blij dat we als ploeg zijnde goed verdedigen en dat Nick (Olij) er nog goed bij zit bij die ene bal (op de lat).”