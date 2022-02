NAC-trainer De Graaf: ‘Schande als NAC de play-offs niet haalt’

Vrijdag (20.00 uur) is het nog enigszins aanhaken richting plek acht of definitief afhaken en genoegen nemen met de grijze middenmoot in de eerste divisie. De kloof met nummer acht Roda JC is dit kalenderjaar na twee punten in drie wedstrijden gegroeid tot elf punten. ,,Als we niet winnen, is dat gat niet meer in te halen denk ik. We moeten sowieso winnen om de play-offs te halen. In de winterstop hebben we gezegd dat we willen kijken of we de top vijf kunnen aanvallen. Maar als je wedstrijden niet wint, gaat het niet gebeuren. Het ligt helemaal aan onszelf.”