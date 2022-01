NAC-trainer De Graaf over mogelijk vertrek Haye: ‘Hij is onze beste speler, we laten hem niet voor niks gaan’

0-0 tegen FC Eindhoven

,,Thuis een punt pakken tegen FC Eindhoven, daar schieten we geen reet mee op als we willen stijgen op de ranglijst. Ik moet wel zeggen dat mijn ploeg hard gewerkt heeft. Maar ik mis de overtuiging en de power. En de kwaliteit om veel kansen te creëren. De eerste helft was het helemaal moeizaam, in de tweede helft krijgen we een grote kans met Pjotr (Kestens). Op een gegeven moment brengen we Moïse (Adiléhou) en spelen we met drie achterin. Dan weet je dat je ruimtes weggeeft. We proberen het wel, maar ik vind dat we te weinig creëren. Uiteindelijk kun je wel spreken van een terecht gelijkspel.”