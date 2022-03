NAC-trainer De Graaf over afgang in Helmond: ‘Iedereen was ondermaats’

,,Als je aan een goede reeks bezig bent en je moet uit naar Helmond en je verliest met 4-0, dan noem ik dat dramatisch”, is de trainer duidelijk. Hier had hij geen enkel moment rekening mee gehouden. ,,In de eerste helft vond ik ons in balbezit slordig, maar kregen we wel twee grote kansen waaruit we moeten scoren en op voorsprong moeten komen. Dat laten we na en daarna geven we door twee individuele fouten twee goals weg.”

In de rust probeerde hij zijn ploeg weer scherp te krijgen. ,,Ik geef nog aan: we moeten zorgen dat we snel een goal maken en dan is alles nog mogelijk. We hebben meer kwaliteit dan Helmond Sport, maar er moet twintig pocent bij. In de kansen waren we niet scherp genoeg en in het verdedigen geven we het twee keer makkelijk weg. Dat moet beter.”

Maar NAC stond nog niet op het veld en de 3-0 lag erin. ,,Als je ziet hoe we daar staan te verdedigen...”, verzucht De Graaf. ,,Een simpel ééntweetje, we worden makkelijk uitgespeeld, iedereen is z'n man kwijt in de zestienmeter en is te veel op de bal gericht. Daarna gaan we met drie achterop spelen om nog wat te forceren en valt ook nog die vierde. Dan weet je dat het helemaal klaar is.”

Jeugdigheid betekent ook vallen en opstaan, weet De Graaf, die vasthield aan zijn jonge defensie. ,,We weten dat dit kan gebeuren, maar vandaag waren er te veel spelers die niet hun niveau haalden of fouten maakten.” De verklaring voor de afgang is duidelijk, volgens de trainer. ,,Iedereen was ondermaats vandaag.”