NAC-trainer De Graaf ontkracht overstap naar Sparta: ‘Ze hebben zich niet officieel bij mij gemeld’

Heet Avondje NAC in aantocht met acties tegen City Football Group: ‘Hoop dat supporters de spelers blijven steunen, zoals ze altijd doen’

Over voetbal wordt in Breda al dagen niet meer gesproken. Het gaat voornamelijk over clubeigenaar Wim van Aalst en kandidaat-koper City Football Group. Het imperium gebouwd met Arabische oliedollars dat op ongekend fel verzet kan rekenen bij de NAC-supporters. Vrijdag zal een uitverkocht Rat Verlegh Stadion zijn stem laten horen over de hele gang van zaken rond het overnameproces.

31 maart