NAC-trainer De Graaf neemt zorgen weg: ‘Als iedereen goed herstelt, staat er tegen VVV een goede ploeg’

,,Maar ik dacht wel: als er om de tien minuten twee spelers af gaan, hou ik er weinig over.” Daarnaast ziet hij de spelers die in de laatste oefenwedstrijd ontbraken snel terugkeren. ,,Vandaag hebben we een paar jongens buiten de selectie gelaten omdat de wedstrijd nog te vroeg kwam. Die zijn sowieso beschikbaar. Luc Marijnissen, Dion Malone, doel ik dan op. Roy Kortsmit gaat weer trainen, Moreno Rutten zal weer vol in training gaan. Dan gaan vandaag Ody en Kaj eraf. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen die allemaal zondag spelen.”

Over de voorbereiding is de trainer tevreden. ,,Als je kijkt naar hoe smal de selectie is en hoe we gewerkt hebben, dan ben ik daar tevreden over. Je ziet veel terug van wat we getraind hebben. De goal die we vandaag maken (de enige treffer in het oefenduel met Lommel), die hebben we vandaag nog getraind. Vanuit een achterbal, de tegenstander lokken om druk te geven en dan de bal achter de laatste lijn leggen. Nick Olij heeft een goede trap en Ralf Seuntjens maakte het goed af. Daarnaast zijn de resultaten goed geweest, dat geeft vertrouwen aan de groep. Ik heb er een goed gevoel over.”