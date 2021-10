NAC-trainer De Graaf na derde thuiszege op rij: ‘Trots op de jongens’

Natuurlijk had hij nog voldoende op- en aan te merken na de 3-0-zege op MVV, maar NAC-trainer Edwin de Graaf was een tevreden man. ,,We komen er beter in, de jongens worden fitter, deze lijn moeten we doortrekken.”

,,Van tevoren teken je voor een 3-0 overwinning. Ik vind dat we goed begonnen, snel twee goals maken met veel druk vooruit, hoog tempo. Dat was prima. Maar daarna gaan we in een iets te laag tempo spelen. Als je zo lekker in de wedstrijd zit, moet je het eigenlijk wat langer volhouden”, vond hij na de eenvoudige zege op MVV. De derde thuiszege op rij.

,,Maar over het algemeen ben ik tevreden. Trots op de jongens. Vanwege de arbeid die ze geleverd hebben en de goals die ze gemaakt hebben”, was hij content. Weer een zege in eigen huis, waar het uit maar niet lijkt te lukken. ,,Sowieso is het voor onze ploeg ook speciaal om thuis te spelen met het publiek erachter. Tegenstanders zijn dan ook onder de indruk, zeker als we zo spelen met volle druk. Dat zou een van de oorzaken kunnen zijn waarom we thuis meer punten pakken dan uit.”

Desgevraagd lichtte de trainer twee van de drie doelpuntenmakers uit: Vieiri Kotzebue, die scoorde bij zijn basisdebuut, en Boris van Schuppen, die zijn eerste goal in het Rat Verlegh Stadion maakte. ,,Vieiri was al een paar keer goed ingevallen, maakt een goede indruk op de training en we zijn op zoek naar rendement, naar goals. Op de momenten dat hij de kans kreeg, liet hij zien doelgericht te zijn. Ik denk dat hij dat nu naar behoren heeft ingevuld. Voor Boris geldt hetzelfde. Hij brengt veel energie en heeft een neusje voor de goal. Ik vond het tijd voor hem om te laten zien wat hij kan. Dat heeft hij prima gedaan.”

