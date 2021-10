NAC-trainer De Graaf na bekerzege én eerste overwinning buiten Breda: ‘Top week’

video,,Heerlijk, maar wel moeizaam”, was de eerste reactie van NAC-trainer Edwin de Graaf na de overwinning op bezoek bij TOP Oss. Hij zag de vermoeidheid bij zijn ploeg na de lange bekerkraker van dinsdag, maar was blij dat NAC toch in staat bleek om de eerste uitzege van het seizoen te boeken.

De Graaf spreekt van een top week. ,,Zeker qua resultaat. Vaak zie je ook na zo'n wedstrijd als die tegen VVV-Venlo (heroïsche bekerzege na verlenging en strafschoppen) dat de wedstrijd erna moeizaam is. Je zag dat de ploeg vermoeid was. De manier waarop wij willen voetballen, fris en met druk naar voren, was net allemaal wat minder dan de andere wedstrijden deze week. Maar goed, we maken prima goals, maken er toch drie in een uitwedstrijd en pakken de drie punten.”

Op- en aanmerkingen op het spel van zijn ploeg had hij wel. ,,Ik vond dat we niet zo goed speelden. We komen snel op 0-2, maar daarna moet het eigenlijk wat makkelijker gaan. Maar we gingen juist in een lager tempo spelen. Het werd wat laks, zo kwam het op mij over. Misschien oogt het wat gemakzuchtig, maar dat heeft met vermoeidheid te maken. Maar dat moet geen excuus zijn, je moet zorgen dat je het negentig minuten volhoudt en er vol opklapt. Dat heb ik in de rust ook gezegd: ben je kapot, dan zeg je het en dan haal ik je eruit.”

De trainer zag dat de 1-3 van Yassine Azzagari de wedstrijd in het slot gooide. Hij gunde ook Ezechiel Banzuzi zijn competitiedebuut in de week dat de jongeling (16) in de beker zijn officiële debuut mocht maken. ,,Hij is gewoon een fysiek sterke speler. Box to box. Hij kan ook goed verdedigen, maar ook weer op tijd in de andere zestienmeter zijn. Hij heeft een neusje voor de goal en had zichzelf vandaag eigenlijk moeten belonen met een doelpunt. Maar hij brengt ook veel energie en power. Ondanks zijn leeftijd brengt hij toch al wat extra's”, was De Graaf lovend over zijn nieuwste parel.

