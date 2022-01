NAC-trainer De Graaf: ‘Het meest heb ik genoten van de werklust van de ploeg; het was echt overleven’

Peter Hyballa: ‘Als we verliezen, ben ik gek. Als we winnen een motivator en een energieke man’

Globetrotter en oud-NAC-trainer Peter Hyballa is klaar voor een nieuwe uitdaging. Het liefst in West-Duitsland of Nederland. Dat vertelde hij gisteren in de door BN DeStem uitgegeven en naar hem vernoemde Gegenpressing Podcast.

4 januari