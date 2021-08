NAC-trainer De Graaf herhaalt roep om versterking: ‘Je brengt spelers die allemaal hun debuut maken’

,,Als ik naar het wedstrijd beeld kijk, ben ik tevreden dat we zo laat nog gelijk maken. Maar er had meer ingezeten als we de voorwaarden bleven creëren van de eerste twintig minuten. Wat we van tevoren hadden besproken - hoe we het wilden doen in opbouw - kwam precies uit. Veel beweging: tussen de linies, maar ook in de diepte. Tweede ballen konden we ook meteen oppakken”, was De Graaf content met het spel in de openingsfase.