NAC-trainer De Graaf heeft zijn centrale duo gevonden: ‘Geen reden om het volgende keer anders te doen’

Bakker met Colin Rösler of met Moïse Adiléhou. Of Rösler en Adiléhou samen. Het was het allemaal net niet. ,,Afgelopen weken was ik niet tevreden over hoe we stonden als verdediging. De ene keer was Colin ongelukkig met een eigen goal of rode kaart, dan had Moïse aan de bal een te laag tempo. Elke keer was er iets, tegenstanders zien dat ook en gaan zich daar op instellen. Daarom vond ik dit het juiste moment om te wisselen”, lichtte de trainer toe na de wedstrijd van vrijdag.