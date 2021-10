NAC-trainer De Graaf: ‘Elke dag wil ik er het maximale uithalen en de volgende dag probeer ik het weer beter te doen’

NAC-trai­ner De Graaf heeft zijn centrale duo gevonden: ‘Geen reden om het volgende keer anders te doen’

5 oktober Hij probeerde verschillende koppeltjes uit in het hart van de Bredase defensie, maar telkens was hij niet geheel tevreden. Nu denkt NAC-trainer Edwin de Graaf eruit te zijn. Tegen Excelsior (4-1 zege) viel het duo Danny Bakker-Dion Malone hem in de smaak.