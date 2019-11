NAC-trainer Brood: ‘We zijn niet in de positie om andere ploegen te onderschatten’

NAC-trainer Ruud Brood is blij dat zijn ploeg afgelopen maandag tegen Jong PSV de negatieve reeks heeft doorbroken. Hij voelde dat zijn ploeg hunkerde naar een zege. Vrijdag moet het vervolg komen in de thuiswedstrijd tegen MVV.

Na zes competitiewedstrijden zonder zege, volgde maandag dan eindelijk de overwinning. Brood merkt dat het wat met zijn ploeg heeft gedaan. ,,Ze hunkerden naar die punten, naar een overwinning. Dat doet wat met de sfeer. Je merkt dat ze iets losser zijn, wat meer ontspannen. Zo'n negatieve reeks is niet makkelijk.”

De zegeloze reeks bracht Brood niet van zijn stuk. ,,Ik ga daar niet anders mee om dan met een reeks waarin het goed gaat. Ik ga ook niet anders doen nu we gewonnen hebben. We blijven analyseren: wat gaat er goed, waar liggen de pijnpunten. Ik wil gewoon de jongens zo goed mogelijk voorbereiden op de wedstrijd en ontwikkelen waar ze goed in zijn.”

MVV-thuis

De volgende wedstrijd is MVV-thuis. MVV is de nummer zestien van de eerste divisie, een ploeg die buitenshuis maar één keer won. Maar die statistieken doen Brood weinig. ,,Ze staan te laag voor de kwaliteiten die ze hebben. Het is een degelijke ploeg, met ervaring, snelheid, goed in de omschakeling. Zo beoordeel ik het. Er wordt gezegd dat er nu een reeks komt met wedstrijden tegen ploegen die onder ons staan. Maar daar gaan we niet in mee. Van dat soort ploegen win je niet zomaar. Jong Ajax speelde maandag gelijk tegen Helmond Sport, om maar een voorbeeld te geven. We zijn niet in de positie om andere ploegen te onderschatten.”

Tegen MVV zal Brood het moeten doen zonder Ivan Ilic. De middenvelder is geschorst na een vijfde gele kaart. ,,Een aderlating. Ivan is een speler die alles heeft gespeeld. Maar nu moeten we gaan kijken naar de opties die we wel hebben en hoe we die rol op het middenveld willen invullen.” Jordan van der Gaag is een optie: ,,Jordan is goed in de passing, hij viel afgelopen maandag ook in als onze derde middenvelder.” Maar ook Pele van Anholt ziet hij als middenvelder. ,,Op die positie heeft hij bij Heerenveen gespeeld.”

Het doel is duidelijk. ,,De negatieve reeks is gelukkig doorbroken, daarnaast laten de concurrenten ook een keer wat liggen. We trachten zo dichtbij mogelijk te komen, weer aan te haken. De drie punten geven vertrouwen, nu moeten we proberen om ook die thuisoverwinning te pakken.”