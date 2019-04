NAC-trainer Brood verwachtte er meer van: ‘Dit moet veranderen, anders redden we het niet’

Omdat FC Emmen NAC in leven hield, kon het een nederlaag, die de Bredanaars meer dan toekwam, op de valreep voorkomen. ,,De eerste helft kregen we geen druk naar voren, daarom wisselde ik vrij snel. Emmen kon de bal makkelijk rond spelen. Ik moest iets repareren. In balverlies moet wij sneller naar voren en vanuit de as druk zetten. Zo konden zij steeds de vrije man vinden.”

Met het na een uur inbrengen van spits Sydney van Hooijdonk voor linksback Pele van Anholt wilde Brood een speler naast Te Vrede. ,,Wilde wat opportunisme omdat we moeizaam aan de bal waren. Vooral in de eerste helft brachten we Te Vrede veel te weinig in stelling. In de eindfase hadden we mogelijkheden op de winst, maar dat zou te veel van het goede zijn geweest. Achteraf moeten we blij zijn met een punt. Dit moet veranderen, anders redden we het niet. We horen strijd te leveren.”