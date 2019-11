NAC-trainer Brood verwacht meer van aanvoerder Verschueren

,,We moeten niet blind naar voren rennen, maar geduldig zijn en zoeken naar de juiste oplossing”, zegt Ruud Brood een dag voor de ontmoeting met Almere City waarbij NAC gesteund wordt door een kleine 400 supporters. ,,Tegen Go Ahead was het rennen en vliegen, dat moet gestructureerder.”

En dus voert de trainer een aantal wijzigingen door. Vrijwel zeker staan Robin Schouten en Andrija Filipovic hun plek af, terug in het elftal de van zijn kuitblessure herstelde Javier Noblejas en Luka Ilic. Zonder overdrijven beleefde Filipovic een dramatische eerste helft tegen Go Ahead Eagles. Brood: ,,Hoe geconcentreerd ben je als je ballen van je voet laat springen zonder dat je onder druk wordt gezet?”

Verschueren

In navolging van Mounir El Allouchi, die zijn basisplaats heeft ingeruild voor een plek op de bank, moet ook Arno Verschueren op zijn tellen passen. Dat de Belg in de rust van NAC - Go Ahead kon inrukken, is een teken aan de wand. ,,Ik was niet tevreden en verwacht meer van hem, zeker als aanvoerder. Het liep niet en we hadden geen grip op het middenveld, daarom wisselde ik hem.” Woensdag bij de training in het stadion werd Verschueren als rechtsback getest, Pele van Anholt was het extra slot op de grendel vlak voor de verdediging. Brood houdt zich op de vlakte over een mogelijke koerswijziging: ,,Dat kan een optie zijn. We kijken ook naar de restverdediging, hoe anderen dat invullen.”

In de eerste periode hield NAC in vijf van de negen wedstrijden de nul, in de tweede periode is het dweilen met de kraan open. De Graafschap (1-2), FC Eindhoven (2-2), Roda JC (4-2) en Go Ahead Eagles (1-1) hebben de opstekende euforie de kop ingedrukt. ,,We zijn ontevreden over de uitvoering. Op welk moment zet je druk, hoe zet je druk, hoe ga je het duel aan, hoe bouw je op?”, zegt Brood in aanloop naar Almere City waar NAC de negatieve reeks, twee punten in vier duels, moet doorbreken om de eerste echte sportieve crisis te bezweren. ,,Het gaat allemaal om concentratie, focus en weten wat er gevraagd wordt.”

Volledig scherm Pele van Anholt. © BSR Agency

Nacho Monsalve is nog in geen velden of wegen te bekennen. De aanvoerder speelde op 16 september zijn laatste wedstrijd en het lijkt er niet op dat hij op korte termijn bij de groep aansluit. De vermeende knieblessure blijkt hardnekkig van aard, hoewel vanuit NAC tot op heden vanwege de privacyregels niets gecommuniceerd is over de hersteltijd. In het verlengde van diens afwezigheid trainde woensdag Gylermo Siereveld (17) van NAC onder 19 mee. De voorstopper is afgelopen zomer gescout bij de Zeeuwse voetbalacademie JOVZ.

Bohui

Voor Joshua Bohui was de stadiontraining een bijzonder moment. En niet omdat er ongeveer achthonderd dolenthousiaste kinderen op de tribune zaten en hun vrije dag vanwege de lerarenstaking op die manier optimaal benutten. ,,Het was de eerste keer dat ik in het stadion trainde”, zei een zichtbaar opgewekte Bohui. ,,Meer dan ooit tevoren kijk ik uit naar mijn eerste thuiswedstrijd. Beneden op het veld is toch wat specialer dan op de tribune. Dat wordt een totaal andere ervaring.” Door een kniekwetsuur heeft de Engelse vleugelaanvaller vanaf medio juli aan de kant gestaan. Maandag speelde Bohui 25 minuten met Jong NAC, zijn entree in de eerste divisie is aanstaande.