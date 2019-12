NAC-trainer Brood: ‘Tijdens de feestdagen houd ik mijn telefoon aan’

videoRuud Brood was blij dat NAC het kalenderjaar afsloot met een overwinning. ,,We hebben een goede week achter de rug: zitten bij de laatste zestien in de beker, winnen vandaag met 3-0 en houden weer de nul.”

,,Het was belangrijk om dit tot een goed eind te brengen”, zei de trainer na de overwinning op FC Dordrecht (3-0). ,,In grote delen van de wedstrijd hebben we het prima gedaan. De uitslag is oké. Daarnaast sluiten we weer een beetje aan bij de grote groep, dat was belangrijk.”

De eerste seizoenshelft is er een geweest met ups en downs, weet Brood. ,,Honderd procent tevreden ben ik niet. We zijn goed begonnen, hebben veel de nul gehouden in het begin. Maar daarna viel onze aanvoerder weg, hebben we Javier (Noblejas, red.) een tijdje moeten missen en hebben we een beroep moeten doen op jongens die misschien te vroeg zijn gekomen. De personele bezetting heeft ons misschien wisselvallig gemaakt.”

,,We hebben niet voor niets de eerste periode gewonnen. We hebben enthousiast gespeeld, goed gespeeld, ook tegen topploegen. Soms hadden we het nodige geluk, maar dat hebben we in de tweede periode juist weer niet gehad. Het spel werd vervolgens minder: we waren niet dominant genoeg. Daardoor hebben we te veel punten laten liggen. Het verval was te groot en heeft te lang geduurd. We hebben ons tegen Jong PSV en MVV herpakt, maar het mag dan niet zo zijn dat we punten laten liggen tegen Telstar en FC Den Bosch”, haalt hij de eerste seizoenshelft voor de geest.

Ook Brood gaat zich opladen voor de tweede seizoenshelft. ,,We gaan nu de feestdagen in. Lekker genieten met de familie. Maar wel mijn telefoon aanhouden en bezig zijn met NAC om te kijken hoe we het verder gaan doen. Voor je het weet is het 2 januari en op 10 januari beginnen we weer.”