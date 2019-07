NAC-trainer Brood over zijn jonge elftal: ‘Deze spelers maken best fouten, maar ze willen wél voor elkaar werken’

De 2-1 op Kortrijk is goed voor het moraal. Helemaal als in ogenschouw wordt genomen dat trainer Ruud Brood aantrad met twee stagiairs (Grad Damen en Boris Kudimbana), vier tieners (Wout Neelen, Jethro Mashart en de invallers Yassine Azzagari en Sydney van Hooijdonk) en twee twintigjarigen (Jordan van der Gaag en Joshua Bohui). ,,Deze spelers maken best fouten, maar ze willen wél voor elkaar werken. Het ervaren en volwassen Kortrijk vond het niet leuk om achter te staan en te verliezen. Daar houd ik van, het moet niet te vrijblijvend zijn. Het moet alleen niet te gek worden. De situatie met de keeper (Bohui werd door Bruzzese hardhandig tegen de grond gewerkt, red.) slaat nergens op, daarmee doet hij zijn eigen team tekort. Je moet met respect met elkaar omgaan. Soms was het iets te. Aan de andere kant ben ik blij met dit soort tegenstanders, omdat wij kunnen zien waaraan we moeten werken.”

Gunnen

Dat niet Sydney van Hooijdonk maar Boris Kudimbana de strafschop nam, was ingegeven door de technische staf. ,,Ze keken allebei naar de kant”, zegt Brood. ,,Soms moet je iemand iets gunnen; Boris heeft hard gewerkt, had een assist en was dicht bij een goal. Daarom gunden wij hem een strafschop. Tegelijkertijd weet ik van Sydney dat hij het kan, van Boris nog niet. Dat heeft hij prima gedaan.” Brood is te spreken over Kudimbana. ,,Onze stagespelers zijn er niet voor niets bij. Boris is een andere type dan Finn of Sydney. En van Damen vind ik dat ook, hij is een andere middenvelder dan de middenvelders die wel al hebben.”