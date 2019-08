NAC-trainer Brood over contractloze Damen: ‘We gaan het volgende week bekijken’

Hoewel de tegenstand niet groots was, het Belgische RWDM zakte na rust mede door de vele wisselingen ver terug, drukten Luka en Ivan Ilic hun neus aan het venster. Toch is het te vroeg om met het inbrengen van de broers van een vast elftal te spreken, zegt NAC-trainer Ruud Brood een half uur na de 3-0-zege op RWDM.

,,Dat is te vroeg. Als je hen er pas in deze week bij hebt, ga je kijken hoe ze dat invullen en waar ze fysiek staan. Ze trainen mee, maar dat is heel wisselend geweest. Volgende week zullen we kijken waar ze echt in het elftal staan. Ze zijn wel fris en hebben laten zien dat ze een meerwaarde kunnen zijn. In hun taken vond ik ze wel oke.”

Generale repetitie

Opmerkelijk aan het laatste oefenduel van NAC: een speler zonder contract wordt door de trainer een week voor de competitie tijdens de generale repetitie in de basis gezet. Terwijl de directie geen seconde overweegt om Grad Damen, de speler in kwestie, alsnog vast te leggen. ,,Ik vind het geen generale repetitie”, zegt Brood. ,,We hebben het gehad over twee spelers (Ivan en Luka Ilic, red.) die net meedoen, dan kan je niet over een generale repetitie spreken. Ik weet wat we willen. Ik vind het ook belangrijk dat een aantal jongens rust krijgt. Daarom zijn we zo gestart. We hebben negen wedstrijden gehad en deze week twee zware wedstrijden. Dat vind ik iets te veel van het goede; jongens moeten ook rust moet krijgen.”

Technisch directeur Tom Van Den Abbeele schonk in mei klare wijn door de aflopende verbintenis van Damen niet te verlengen. Op voorspraak van trainer Ruud Brood mocht Damen bij NAC vanaf 11 juli zijn conditie op peil houden nadat een stage bij Cambuur op niets was uitgelopen. Vervolgens had Damen in zes van de laatste zeven oefenduels een basisplaats.

Brood legt uit waarom: ,,Het heeft ook te maken met andere omstandigheden. Nu hebben we meer ruimte, dat heb je gezien. Er komen meer middenvelders bij na rust, dat was een beetje de insteek. Anders ga je jongens gebruiken die over de kop gaan omdat ze twee wedstrijden in een week spelen. Bij Grad is het vrij duidelijk; geen verwachtingen. We hebben andere prioriteiten, dat heb je gezien en die vullen we ook in. Het mag duidelijk zijn dat Grad zich wil bewijzen, maar daar hebben we het tegen die tijd wel over.”

Veel speeltijd