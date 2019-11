NAC-trainer Brood: ‘Heb voldoende dingen gezien waar we ons aan kunnen vasthouden, het is niet zo negatief allemaal’

,,In de laatste seconde bal op de paal..., dan zit het ook niet mee.” Ruud Brood baalt van de 1-2-nederlaag tegen Jong Ajax. Voor de camera van FOX Sports is hij strijdbaar. ,,Het is niet dat iemand bij de pakken gaat neerzitten. De spelers tonen steeds veerkracht.”

De trainer vindt, in tegenstelling tot een groot deel van de aanwezigen in het bijna uitverkochte stadion, dat NAC een behoorlijke pot heeft gespeeld. ,,Ik vind dit een betere wedstrijd dan tegen Almere City, daar zijn we echt door de ondergrens gezakt. Ik heb nu voldoende dingen gezien waar we ons aan kunnen vasthouden. Het is niet allemaal zo heel negatief. En het was in de eerste periode toen we een prijs ook niet zo heel erg positief. We moeten ons zo snel mogelijk herpakken.”

Jong Ajax had meer de bal, zag ook Brood. ,,Tegelijkertijd maken we een goeie goal en Ajax komt eigenlijk heel gelukkig op gelijke hoogte. Zo kan je het ook vertellen. Zij hebben meer mogelijkheden gehad, maar bij vlagen konden we onze kansen beter uitspelen. Het scoreverloop is heel vervelend gegaan, zeker met de tegengoal vlak voor rust.”