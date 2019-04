NAC-trainer Brood blijft kritisch: ‘Mag niet zo lang duren, want dan krijg je een keer de kous op de kop’

,,Het is zaak om de rust te bewaren en door te schakelen”, zegt Ruud Brood na de overwinning bij Excelsior. Zijn blikveld is alweer op Heracles (zaterdag) gericht. ,,Na de 1-2 geven we onnodig een vrije trap weg, dat zijn zaken waar ik op let.”

De trainer benoemd de dingen die hem minder goed bevallen en tempert zorgvuldig het aangewakkerde optimisme. ,,Ik vond dat wij niet goed begonnen: we liepen uit de organisatie en gaven op de verkeerde momenten druk. We moeten wel in de discipline blijven spelen. Er zijn momenten dat we veel fouten maken. Daar moeten we op letten. De 1-0 was een behoorlijke tik. In de rust heb ik gezegd dat we van een achterstand kunnen terugkomen, net zoals tegen VVV.”

Brood waakt voor te veel euforie na de eerste zege in 2019, omdat de weg naar handhaving er een is vol met obstakels. ,,De eerste helft hebben we zoveel gecreëerd, hij mag er ook wel een keer in. Het kan niet zo lang duren, er moet meer gekilled worden. Wij moeten niet elke wedstrijd zeven kansen krijgen en ze niet benutten. Dan krijg je een keer de kous op de kop. Daar gaan we het over hebben.”

Afstand kleiner