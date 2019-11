NAC-trainer Brood: ‘Blij met invallers die veel energie brengen’

NAC-trainer Ruud Brood noemde de 2-0-zege op MVV verdiend. ,,Ik ben blij met de overwinning. Het was lang geleden dat we thuis hadden gewonnen.”

,,Daarnaast was het ook even geleden dat we de nul hebben gehouden”, noemde hij bij FOX Sports nog een positief puntje. ,,Plus ik ben blij met de invallers die veel energie brengen.”

Na zijn dubbele wissel, Van Hooijdonk en Van Anholt voor Stokkers en El Allouchi, begon NAC aan de jacht op een tweede treffer, in een fase waarin de ploeg het moeilijk had in de wedstrijd. ,,Het was rommelig, we moeten veel beter kunnen. We gingen te veel lopen met de bal, liepen ons vast en zij namen over. Dat terwijl er veel ruimte lag aan de zijkant, kijk maar naar de tweede goal.”

Die tweede goal viel in de slotfase. Voorzet van invaller Filipovic, afronding van Luka Ilic. Brood: ,,We hebben hard gewerkt, maar waren niet zo effectief. We moeten beter, eerder afstand nemen en het onszelf niet zo moeilijk maken.”