NAC-trainer Brood: ‘Als we Telstar goed doorkomen, zijn we op de goede weg’

,,Het is niet zo dat wij fluitend door het programma gaan.” Ruud Brood ziet in Telstar, vrijdag in Velsen-Zuid de tegenstander, een potentiële bananenschil. ,,Die gaan we niet zomaar winnen, omdat ik Telstar beter vind dan MVV. Het is niet zo makkelijk als wordt gesteld.”

Met FC Den Bosch en FC Dordrecht (beide thuis) als sluitstuk van de eerste seizoenshelft, is Telstar voor NAC de lastigste te nemen horde tot de winterstop. Brood: ,,Daar hamer ik ook op, dat deze wedstrijd misschien wel de belangrijkste is. Ze spelen in een iets ander systeem (5-3-2, red.). We kunnen het in de organisatie daarom niet doen zoals het laatst heeft gestaan, want dan krijgen we problemen. We moeten het goed wegzetten.”

De trainer schaalt Telstar dus hoger in dan MVV waar NAC vorige week met 2-0 van won. ,,Ze zijn zelfs beter dan Jong PSV, hoewel ik dat geen graadmeter vond. Ze spelen thuis met een speler (Reda Kharchouch, red.) die elf goals heeft gemaakt. Wij moeten volle bak spelen om resultaat te halen. Vaak zijn dit wedstrijden van: hoe pak je het in het begin op? Kunnen we wat controle krijgen? Gaan we mee in het opportunistische spel?”

Het gat met nummer 2 De Graafschap is door enkele uitglijders van de Superboeren verkleind tot vier punten. ,,Twee weken geleden was het anders”, zegt Brood. ,,Nu verspeelt De Graafschap ook punten, dat had ik niet verwacht. Als we Telstar goed doorkomen, zijn we op de goede weg. We willen niet meer terugvallen, maar bij blijven en als het kan dichterbij komen op de ranglijst.”

De terugkeer van de geblesseerde linksback Javier Noblejas laat nog op zich wachten. ,,Hij loopt al buiten, maar revalideert nog.” Vervanger Jethro Mashart deed het tegen MVV naar behoren. ,,Na die wedstrijd heb ik hem gecomplimenteerd”, zegt Brood. ,,Hij was fel, fanatiek, kort op de man, goed in de passing en zat goed aan de binnenkant. In zijn taken was hij beter dan tegen Jong PSV. Maar het blijft een jonge jongen, het is geen garantie dat hij morgen weer hetzelfde presteert.”