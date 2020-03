NAC tot 6 april in isolatie, KNVB adviseert stadion en trainingscomplex te sluiten

Sportkoepel NOCNSF riep eerder al op om alle trainingscentra en huisvesting voor topsporters te sluiten. De topsporters, waaronder vele olympiërs die naar de Olympische Spelen in Tokyo gaan, zullen waar mogelijk thuis hun aangepaste trainingsschema's moeten volgen.

De KNVB volgt dat voorbeeld. Aanleiding is het besluit van het kabinet dat alle sportclubs in Nederland dicht moeten. In een toelichting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de voetbalbond zondag te horen gekregen dat alle sportaccommodaties tot 6 april niet meer gebruikt mogen worden.

De nieuwe maatregelen houden tevens in dat de eredivisie en de eerste divisie niet in het eerste weekend van april hervat worden. Nadat eerder al Cambuur - NAC (13 maart) en FC Den Bosch - NAC (20 maart) werden afgelast, gaat ook NAC - Telstar (3 april) niet door. Dat geldt hoogstwaarschijnlijk ook voor De Graafschap - NAC op maandag 6 april. Vanzelfsprekend is ook het oefenduel met KV Mechelen op 26 maart geschrapt vanwege alle restricties die er inmiddels gelden door de uitbraak van het coronavirus.

Een binnenlands reisverbod heeft NAC zijn spelers nog niet opgelegd zoals sommige eredivisieclubs dat wel hebben gedaan. Coronatesten zijn er ook niet uitgevoerd bij de voetballers, omdat er nog geen aanleiding toe is laat de Bredase club weten. Dat het aantal coronatesten in Nederland beperkt verkrijgbaar zijn, heeft daarmee te maken. Pas als iemand bij NAC besmet raakt met het virus zal de voltallige spelersgroep indien mogelijk getest worden op corona.

September