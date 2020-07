NAC-topscorer Verschueren tekent voor drie jaar bij Lommel SK

Het vertrek van Arno Verschueren is een gevoelig verlies voor NAC. De vice-aanvoerder was afgelopen seizoen topscorer met zeven goals.

Op zijn negentiende kwam Verschueren naar NAC, als 23-jarige gaat hij terug naar België. Zijn vaderland waar hij al die jaren is blijven wonen. De middenvelder heeft zich voor drie jaar (plus optie voor een extra jaar) aan Lommel SK verbonden. Vrijdagochtend is de transfer officieel bekendgemaakt.

City Football Group

De Belgische club maakt gebruik van de clausule in het contract van Verschueren waarin staat vermeld dat hij voor een gelimiteerde transfersom te koop is. Omdat de speler besluit op de avances van Lommel in te gaan en niet wilde verlengen in Breda, staat NAC met de rug tegen de muur. Door de overname van de City Football Group heeft Lommel SK geen geldzorgen meer en kan het onbekommerd winkelen in voetballand. De grensclub gaat voor niets minder dan het kampioenschap in de eerste klasse B

NAC haalde Verschueren in de zomer van 2016 bij Westerlo op. In zijn debuutseizoen promoveerde hij via de play-offs naar de eredivisie. Op het hoogste niveau hield zich hij als basisspeler staande in een team met Pablo Marí, José Angeliño, Manu García en Thierry Ambrose waarmee NAC veertiende werd. Het daaropvolgende degradatiejaar miste hij vanwege blessureleed de tweede helft van de competitie.

Volledig scherm Verschueren. © BSR Agency

7 goals en 3 assists

Afgelopen seizoen speelde Verschueren zijn beste voetbal in Breda. Of beter gezegd in de periode januari-maart van 2020 toen hij niet meer als rechtsback, zoals trainer Ruud Brood deed, maar als diepgaande middenvelder en een verkapte nummer tien werd ingezet. Gevrijwaard van blessures werd hij clubtopscorer en liet hij zich gelden als aanvoerder bij absentie van de blessuregevoelige Nacho Monsalve. Na Mounir El Allouchi (6 goals en 8 assists) was de bescheiden Belg de meest waardevolle NAC-speler 7 goals en 3 assists. Zijn vertrek mag gerust als een aderlating worden omschreven.

In vier jaar NAC diende Verschueren achtereenvolgens Marinus Dijkhuizen, Stijn Vreven, Mitchell van der Gaag, Ruud Brood, Willem Weijs en Peter Hyballa. De samenwerking met Maurice Steijn is beperkt gebleven tot drie dagen. In Lommel is hij, evenals de van AZ overgekomen Stijn Wuytens, één van de bouwstenen van een hyper ambitieus project die de ingedutte groenhemden terug op de Belgische voetbalkaart moeten brengen.