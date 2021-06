NAC-topscorer Van Hooijdonk ziet geen andere uitweg meer en vertrekt transfervrij

video Steijn kijkt uit naar finale tegen NEC: ‘Geen bier op terugreis uit Emmen’

21 mei NAC-coach Maurice Steijn straalde donderdagavond van oor tot oor, nadat zijn ploeg na strafschoppen met 3-4 won van FC Emmen. Zondagavond (18.00 uur) neemt zijn ploeg het in het Rat Verlegh Stadion in Breda op tegen NEC in de strijd om een ticket voor de eredivisie.