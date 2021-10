NAC-topscorer Seuntjens dankt Haye en is blij voor Van Schuppen: ‘Verdiend, hij werkt er hard voor’

,,Ik raak 'm nog aan. Toucheer 'm nog licht. Hierzo”, wijst hij op zijn voorhoofd. Daarna gingen de complimenten gelijk naar de man van de voorzet. ,,Een mooie bal van Thom. Daarna geeft hij nog zijn tweede assist uit een corner. Hij is weer belangrijk. Zoals hij heel het seizoen al belangrijk is voor ons.”

Seuntjens zag NAC tegen MVV goed beginnen vrijdagavond. ,,We waren gedreven, dat is wat iedereen wil zien in Breda.” Gesteund door de trouwe aanhang zocht de ploeg vanaf minuut één de gang naar de goal. ,,Dan zie je dat we onze wil kunnen opleggen aan de tegenstander. Dat ze niet onder ons uit kunnen voetballen. Dat is genieten in het veld.”

Het eindigde in 3-0 voor NAC. ,,Maar de score had hoger uit kunnen vallen. De eindpass was een paar keer ongelukkig. Ik had ook nog een kopbal die naast ging, die er in moet.”

Van Schuppen

Complimenten had Seuntjens ook voor Boris van Schuppen, de man van de 3-0. ,,Hij is heel bedrijvig, loopt veel en pakt vandaag zijn goal mee. Hij wil altijd in de zestien zijn, dat is echt typisch Boris. Goals hebben we nodig, dus ik ben blij dat hij daar naar op zoek is.”

Seuntjens weet hoe het is om als Bredanaar te scoren in het Rat Verlegh Stadion, Van Schuppen nu ook. ,,Hier moet ie van genieten. Hij vond het heerlijk, dat zag je wel aan het juichen. Het komt hem toe, hij werkt verschrikkelijk hard doordeweeks. Verdiend”, was Seuntjens blij voor zijn stadsgenoot.

De topschutter van NAC genoot ook van de sfeer. Hij wilde een feestje in Breda en kreeg het. ,,Je hebt het wel gehoord he, die laatste vijf minuten hier. Genieten, dat kan ik niet ontkennen.”

