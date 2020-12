NAC-topscorer loopt straks gratis de deur uit

Sydney van Hooijdonk is voor de tweede keer dit seizoen gratis op te halen voor geïnteresseerde clubs. Daar heeft de Bredase club eind september mee ingestemd.

De topscorer van NAC, op de bank bij het duel met Go Ahead Eagles (0-0), lijkt definitief bezig aan zijn laatste weken in Breda. Zijn acht doelpunten ten spijt voelt Sydney van Hooijdonk geen vertrouwen van de beleidsbepalers en is hij achter Mario Bilate veroordeeld tot een plaats op de bank.

Vanuit de Engelse media sijpelen berichten door dat clubs uit de Championship azen op de Bredase goalgetter en gebruik willen maken van een speciale clausule in zijn verbintenis. Daardoor is Van Hooijdonk transfervrij, hoewel hij bij NAC onder contract staat tot 1 juli. Die clausule is eind september op papier gezet bij de opwaardering van het contract zonder dat de duur ervan verlengd werd. De clubleiding heeft naar verluidt voor de tweede keer ingestemd met een dergelijke bepaling. Dat gebeurde eerder al eind augustus, destijds gold die clausule tot 2 oktober.

Afspraken

De algemeen directeur van NAC, Mattijs Manders, zegt in een reactie dat 'er een contract met afspraken is waarover hij verder inhoudelijk niet wil uitweiden', omdat hij dat niet netjes vindt. Woorden van eenzelfde strekking als drie maanden geleden vlak nadat Van Hooijdonk NAC met twee goals aan de zege had geholpen tegen FC Den Bosch.

Het management van de aanvaller bevestigt desgevraagd het bestaan van de transfervrije clausule. Tot op heden heeft het kamp Van Hooijdonk overigens nog geen voorstel ontvangen om de aflopende verbintenis te verlengen. Terwijl Manders op 16 september te kennen gaf langer door te willen met de Bredase spits.

Het tegenovergestelde gaat gebeuren. Van Hooijdonk loopt over krap een maand gratis de deur uit is de verwachting. NAC houdt dan alleen een trainingscompensatie over; een minimale vergoeding van de UEFA ter bescherming van de clubs, ook als een speler einde contract is. Een fooitje vergeleken bij de transferwaarde van de clubtopscorer.