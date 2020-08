NAC toont aanvallende verbetering en verslaat eredivisionist RKC

Na twee afgelaste oefenduels (FC Dordrecht en ADO Den Haag) stond er voor NAC eindelijk weer een serieuze wedstrijd op het programma. Zaterdag werd nog een onderlinge wedstrijd afgewerkt, maar dat was niet veel meer dan een trainingspartijtje. Op bezoek bij eredivisionist RKC kon trainer Maurice Steijn eindelijk zien hoe zijn ploeg er écht voor stond.

Van Hecke aan de kant

Opvallend in het Mandemakers Stadion was de afwezigheid van de testspelers Torino Hunte en Nick Runderkamp. Hunte ontbrak door een blessure en krijgt nog langer de tijd de technische staf van zijn kwaliteiten te overtuigen. Runderkamp kwam eerder op de dag in actie met NAC onder 21 (3-2 zege op Willem II onder 21).

Nog meer in het oog sprong de reservebeurt van sterkhouder Jan Paul van Hecke. Wat betreft de verdediger gold het motto ‘beter voorkomen dan genezen’, aldus NAC. Er speelt veel rondom de 20-jarige verdediger. De club besloot daarom Van Hecke - in afwachting van een transfer aan de kant te houden. Colin Rösler verving de Zeeuw.

Voorhoede NAC toont verbetering

In tegenstelling tot de eerdere duels in de oefencampagne kwam NAC tegen RKC goed voor de dag. Weliswaar moest doelman en - wederom - aanvoerder Nick Olij in de openingsfase adequaat optreden, maar NAC trok snel het overwicht naar zich toe. Dat leverde op de splinternieuwe grasmat een aantal goede mogelijkheden op. Robin Schouten stuitte als eerst op de Bredase doelman Etienne Vaessen, terwijl Moreno Rutten naast kopte. Even daarna testte Joshua Bohui de doelman, waarna El Allouchi vanaf dichtbij vergat de openingstreffer te maken.

Vlak voor rust was het alsnog raak. Na een slim versierde vrije trap van Rutten, op de rand van het zestienmetergebied, schoot Huseyin Dogan op doel. De indraaiende vrije trap werd echter verlengd door Mounir El Allouchi die Vaessen op het verkeerde been zette: 0-1.

Rösler blijft eenvoudig overeind

Ongewijzigd begon NAC aan de tweede helft. De krachtsverhoudingen werden enigszins gelijkgetrokken, maar de kansenverhouding bleef nog altijd in het voordeel van NAC. Zo was Stokkers na een flater van Vaessen dichtbij, terwijl Schouten na opnieuw een fout van de doelman over stiftte.

In de slotfase kwam de voorsprong van NAC nauwelijks in gevaar. De goed spelende Rösler liet zien een goed duo te vormen met Riera en hield de thuisploeg weg uit de buurt van het Bredase doel. Sterker nog, na een goede dribbel van El Allouchi maakte Dogan zelfs nog 0-2. Zo won NAC elf dagen voor de start van de competitie - na eerder Heerenveen te hebben verslagen (1-0) - opnieuw van een eredivisionist.

RKC - NAC 0-2 (0-1) - 40. El Allouchi 0-1, 90. Dogan 0-2.

Opstelling NAC: Olij; Schouten, Rösler, Riera, Mashart; Rutten (77. Azzagari), Haye, El Allouchi; Bohui (80. Buffonge), Stokkers, Dogan.

Luister hier naar De Gegenpressing Podcast

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.