NAC-tieners genieten van het publiek: ‘Ik zie zoveel bekende koppen, dat is hartstikke leuk’

,,Ziggezagge, ziggezagge”, schreeuwt Boris van Schuppen zo hard als hij kan met zijn armen wijd open zoals een havik zijn imponerende vleugels spreidt. ,,N.A.C.”, kopt de uitgelaten B-Side de voorzet gretig in.

De tiener is vrijdagavond na de 3-0-zege op MVV het feestvarken. Hij wordt toegezongen. Er wordt voor hem geklapt en als een dirigent zweept hij de menigte op. ,,Nick (Olij) riep me en trok me terug aan mijn shirt: ‘Kom, liedje zingen’, zei hij” Zo geschiedde.

Vrienden

Het enthousiasme van de aanvallende middenvelder is net zo aanstekelijk als de gedrevenheid waarmee hij de gaten induikt op het veld. ,,Het mooie is dat ik zoveel bekende mensen zie tijdens de wedstrijd”, zegt de doelpuntenmaker. ,,Dat is gewoon zo leuk. Dan zie ik mijn ouders zitten. Vrienden. Zusje, vriendin van mijn zusje. Opa. Vrienden van mijn ouders. Fantastisch.” Wat wil een jongen van negentien uit Breda nog meer? ,,Ik heb het al een paar keer gezegd, maar dit is echt een droom.”

Voor iemand van zijn leeftijd schetst hij in verstandige taal een realistisch beeld van zijn onverwachte doorbraak. ,,Het heeft met de omstandigheden te maken. Als de wedstrijd tegen NEC (NAC verloor de finale van de play-offs) anders was verlopen, had ik mijn debuut misschien niet eens gemaakt. Je ziet, het kan snel gaan.”

Lekkere dag

,,Basisdebuut. Goaltje. Lekkere dag.” Kort en bondig vat Vieiri Kotzebue (19) de vrijdagavond samen. Twee dagen voor het duel met MVV (3-0) had trainer Edwin de Graaf een prettige mededeling voor hem. ,,Ik kwam op kantoor bij Ed. Hij zei dat ik het goed doe en dat ik ging starten. Dat hij vertrouwen in mij heeft en dat ik mijn ding moet doen. Dat is gebeurd.”

Van Schuppen kent zijn Rotterdamse teamgenoot van de drie jaar dat ze samen in de jeugd van NAC speelden. ,,Hij is sterk, snel, doelgericht en tweebenig. Een groot talent met veel potentie. In Vieiri zit veel power.”

Last van zenuwen had Kotzbue niet. ,,Ik heb goed geslapen. Voelde geen extra spanning of druk.” Ontdooien doet de linksbuiten als hij zijn doelpunt beschrijft. ,,De keeper gaat in duel, mist de bal en ik ben alert bij de tweede paal.”

Quote Ik scoorde met mijn ballen, maar ik voelde niks Vieiri Kotzebue

Niet met zijn bovenbeen zoals menigeen vermoedt. ,,Ik scoorde met mijn ballen.” Pijn deed het niet. ,,Nee, nee. Ik had te veel adrenaline om überhaupt door te hebben wat er gebeurde. Het duurde toch zeker twee minuten voordat de adrenaline was uitgewerkt. Ik voelde niks. Normaal ben je bij zoiets vijf minuten knock-out. Maar ik voelde helemaal niks.”

Hamstring

Bij Van Schuppen lijkt het alsof hij met een zuurstoftank op zijn rug loopt. ,,Toch voelde ik het redelijk in mijn hamstring. In de kuiten had ik lichte kramp. Maar ik kan aardig wat meters afleggen inderdaad.”

Kotzebue liet zich na een uur vervangen vanwege hamstringklachten. ,,Er zat wat spanning op. Niks bijzonders. Ik ben er zeven weken uit geweest vanwege een scheurtje in mijn linker schouder. Mijn lichaam kan nog geen negentig minuten aan.”

De doorbraak van Van Schuppen is deels toe te schrijven aan de rustige Bredase transferzomer. ,,Waar het om gaat, is dat je kansen krijgt. Het belangrijkste is een seizoen lang spelen. En dan zie wat er met jongens kan gebeuren. Hopelijk gaat het met mij ook de goede kant op.”

Kotzebue: ,,Veel spelers gingen weg. In de voorbereiding heb ik mijn kans gegrepen. En de trainer laten zien dat ik echt voor mijn plek ga. Ik ben niet van plan terug te gaan naar de onder 21.” In tegenstelling tot Van Schuppen voetbalt Kotzebue op amateurbasis voor NAC. ,,Over een contract hebben we het nog niet gehad. Maar dat is zeker het doel.”

Fantastisch

Het kippenvel staat bij Van Schuppen op zijn armen. ,,Het is gewoon leuk om hier in het Rat Verlegh de bal aan je voeten te hebben. En dan een doelpuntje meepikken. Fantastisch toch? Als ik een rondje door het stadion loop, zie ik zoveel bekende koppen. Dat is gewoon hartstikke leuk.”