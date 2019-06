NAC-talent Yassine Azzagari (17) tekent zijn eerste profcontract

Yassine Azzagari heeft woensdagmiddag in Breda zijn eerste profcontract getekend. De 17-jarige Zeeuw is daarmee de volgende speler bij NAC die de overstapt maakt van de jeugd naar de A-selectie. ,,Ook ik had dat een jaar geleden niet kunnen bedenken”, zei de middenvelder, die in het bijzijn van zijn familie de krabbel zette onder een overeenkomst tot medio 2022.

Dat Azzagari in navolging van Sydney van Hooijdonk, Jethro Mashart, Jan Paul van Hecke en Sabir Agougil de vijfde spelers is die vanuit de eigen jeugdrangen doorstroomt naar de hoofdmacht, lag in de lijn der verwachting sinds zijn debuut drie weken geleden thuis tegen PEC Zwolle. In de tweede helft verving hij toen Anouar Kali. ,,Hier heb ik altijd van gedroomd”, zei Azzagari die avond over zijn eredivisiedebuut.

De Zeeuw met Marokkaanse roots (de familie Azzagari streek in de jaren zeventig neer in Zeeland) ziet zichzelf als een controlerende middenvelder, die ook graag een actie maakt en ‘voor de goal komt.’ Een jaar geleden kwam hij van de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) over naar NAC. ,,Het is sneller gegaan dat ik had verwacht”, zegt Azzagari over zijn ontwikkeling.

Het voetbal zit de familie Azzagari in het bloed. Vader speelde bij Apollo in ‘s Gravenpolder. Oudste zoon Jihad speelde in de jeugd bij onder meer Excelsior en Club Brugge en was speler bij Jong FC Utrecht. Broer Sofyan liep stage bij NAC en speelde bij de hoofdklassers Kloetinge en Goes voor een blessure hem noopte te stoppen. Marouane (13) is vast van plan zijn om zijn oudere broers achterna te gaan.