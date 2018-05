NAC-talent Sprangers oog in oog met Messi en Agüero: 'Geweldige ervaring'

Video Invaller Sprangers ziet Messi uitblinken in uitver­kocht La Bombonera

8:29 Argentinië heeft met een 4-0 zege op Haïti vertrouwen kunnen tanken in aanloop naar het WK in Rusland. Aanvoerder en sterpseler Lionel Messi was in het uitverkochte La Bombonera in Buenos Aires goed voor drie doelpunten en een assist. NAC-speler Richelor Sprangers viel in bij Haïti, maar kon niets aan de stand veranderen.