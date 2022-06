NAC-talent Siereveld stapt over naar ADO Den Haag

Lange tijd leek hij in Breda alsnog zijn aflopende verbintenis te verlengen. Totdat erin de eindfase van de onderhandelingen een kink in de kabel kwam. Daarop besloot Siereveld, die op twintigjarige leeftijd voor het eerst vader wordt, te kiezen voor ADO Den Haag. De club die half mei NAC uitschakelde in de eerste ronde van de play-offs om promotie. Vervolgens strandde ADO in het zicht van de haven tegen Excelsior waardoor het veroordeeld is tot nog een jaar eerste divisie.