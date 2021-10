NAC-talent Mekkaoui (16) hoort bij de top van het land: ‘Elke keer trots als ik dat oranje shirt zie hangen’

Kotzebue laat zich zien bij oefenzege NAC op VV Hoeven

14 juli Ook de vierde oefenwedstrijd van NAC is geëindigd in een zege. Tegen de amateurs van VV Hoeven (0-7) mochten de jeugdspelers zich grotendeels laten zien. De hoofdrol was voor Vieri Kotzebue, die deze voorbereiding al op vijf treffers staat.