NAC-talent Kotzebue heeft er al vijf gemaakt deze voorbereiding: ‘Seuntjens is echt een voorbeeld voor mij’

Hij heeft misschien wel de mooiste voetbalnaam van de hele NAC-selectie deze voorbereiding: Vieri Kotzebue. En op het veld maakt de 18-jarige aanvaller indruk met zijn neusje voor de goal. Al vijf heeft het talent er in liggen. ,,Doelpunten maken is het leukste dat er is.”

Toen Kotzebue in de 55ste minuut tegen VV Hoeven (0-7) het veld geblesseerd moest verlaten, sprak Mario Bilate hem toe: ‘Je bent de topscorer van de voorbereiding’. Maar dat was voordat de spits zelf het veld betrad. En wat deed Bilate? ,,Hij maakt er gewoon twee”, lacht Kotzebue, die door die twee treffers voorbijgestreefd was. Bilate staat op zes, Kotzebue op vijf.

Kotzebue (fonetisch: Kot-ze-bu) is al lang blij dat hij er bij is deze voorbereiding. ,,Ik had verwacht dat ik bij de onder 21 moest aansluiten, maar kreeg een belletje dat ik bij NAC 1 mocht komen, daar ben ik heel blij mee. De eerste training was ik wel wat zenuwachtig, maar vooral Ralf Seuntjens en Mario Bilate zijn er voor me. Ze helpen me en geven me tips.”

Tevreden

De doelgerichte buitenspeler toont zijn waarde in de vorm van doelpunten. Eentje tegen de Zundertse selectie, twee tegen Cluzona en weer twee tegen VV Hoeven. ,,Ik ben blij, ik houd van doelpunten maken. Dat is het leukste dat er is voor een aanvaller. Assists geven is ook fijn, maar doelpunten zijn beter. Het gaat goed”, klinkt het tevreden.

Hij hoopt deze voorbereiding zich te bewijzen voor de technische staf. ,,Zoveel mogelijk doelpunten maken, betrokken zijn bij goals en bij NAC 1 blijven”, noemt hij zijn doelen. In tussentijd wil hij zoveel mogelijk opsteken. ,,Het meest leer ik toch wel van Ralf (Seuntjens). Hij is heel ervaren, hij kent alle details die ik nog moet leren, dus ik ben blij dat hij er is. Ik praat veel met hem, maar ik kijk ook veel naar hem. Hij is echt een voorbeeld voor mij.”